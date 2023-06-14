Києву зараз не дадуть графік вступу до НАТО, однак можуть запропонувати швидше членство у майбутньому, − Guardian

Альянс може підвищити свої поточні політичні відносини з Україною з нинішньої комісії НАТО-Україна до Ради НАТО-Україна.

На саміті НАТО у Вільнюсі Україні не запропонують графік з конкретними датами щодо вступу у блок, натомість їй можуть запропонувати коротший маршрут, коли буде зроблена пропозиція членства.

Про це пише The Guardians.

“Ця пропозиція, що відображає консенсус ключових партнерів у західному оборонному альянсі, розчарує президента Володимира Зеленського”, − пише видання.

Члени НАТО, але за межами офіційних структур Альянус, також запропонують постконфліктні гарантії безпеки Україні, які, ймовірно, матимуть форму широких зобов’язань щодо захисту України від нападів з боку Росії.

Очікується, що вони продовжуватимуть постачати боєприпаси та допомагати українським збройним силам більше зближуватися з НАТО. Але ці зобов’язання, найімовірніше, будуть загальними, а не міститимуть конкретні пропозиції зброї.

Країни, які перебувають у центрі переговорів, заявили, що напередодні саміту це нормально, коли між членами НАТО все ще існують розбіжності. Однак вони сподівалися, що Україні не доведеться виконувати складні умови, викладені у планах подання заявки на вступ, а натомість Київ отримає майже автоматичне членство після отримання запрошення. Фінляндії та Швеції було запропоновано членство в НАТО без необхідності оформлення таких заявок.

Також цілком ймовірно, що НАТО підвищить свої поточні політичні відносини з Україною з нинішньої комісії НАТО-Україна до Ради НАТО-Україна, що дасть Україні вищий статус на спільних засіданнях. Один дипломат визнав, що оновлення навряд чи матиме велике значення для пересічного українського солдата, який воює на передовій, але наполягав, що воно має реальну цінність.

Усі сторони вже давно визнали, що Україна не може стати членом НАТО в розпал конфлікту, але Київ, якого підтримують країни Балтії та Польща, хоче отримати графіку вступу після закінчення війни.

Нагадаємо, раніше Politico написало, що захід не готовий дати Україні гарантії безпеки і немає розуміння що саме вони означатимуть. Коли політики зараз говорять про “гарантії” та “запевнення”, вони, по суті, мають на увазі обіцянки продовжувати надавати зброю та проводити навчання, а не про конкретні обіцянки стати на захист України.

Київ неодноразово наголошував, що очікує від липневого саміту блоку конкретніших кроків, аніж декларація 2008 року про вступ через ПДЧ. Зеленський говорив, що Україна не готує альтернативу членству в НАТО і не розглядає гарантії безпеки як компроміс. Але на саміті хотіла би домовитись про такі гарантії. Від саміту в липні Київ очікує підтримки безпекового договору та двосторонніх угод з країнами-членами.