Росіяни знову обстріляли евакуаційний човен на Херсонщині: поранений волонтер-іноземець

Учора російські терористи у Херсоні знову обстріляли човен, на якому евакуювалися люди. Поранення отримали двоє волонтерів.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, волонтер-іноземець отримав уламкове поранення живота, його госпіталізували до лікарні. Ще одна волонтерка отримала легке поранення.

“З першого дня катастрофи евакуація проходить під вогнем російської армії. Вчора терористи знову атакували людей, які рятують інших. У Херсоні обстріляли човен з волонтерами”, – сказав очільник ОВА.

За інформацію Прокудіна, з правобережжя Дніпра на Херсонщині евакуювали 2 782 людини, з них 309 дітей та 80 маломобільних осіб.

Нагадаємо, 11 червня російські окупанти обстріляли човен з цивільними, які евакуювалися з окупованого лівого берега Дніпра на Херсонщині. Внаслідок цього троє людей загинули, ще понад 10 – зазнали поранень.