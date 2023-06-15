Росія вивела у Чорне море 2 носії крилатих ракет “Калібр”

У червер 15 червня Росія тримає на бойовому чергуванні 6 кораблів, серед них – 2 носії крилатих ракет “Калібр”.

Про це повідомляють у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.

В Азовському морі перебуває 1 ворожий корабель, у Середземному морі – 8 ворожих кораблів.

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 19 суден, з них 9 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 17 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, учора Росія вивела у Чорне море 2 ракетоносії, оснащені 16 крилатими ракетами типу “Калібр”. В Азовському морі перебував 1 ворожий корабель. В Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів.