У Брюсселі стартувала зустріч міністрів оборони НАТО. Столтенберг вважає, що вона проходить у "критичний час" у війні

Генсек зазначив, що ще рано робити висновки, але українці вже досягають успіхів.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, 16 листопада 2022 року.

У Брюсселі стартувала зустріч міністрів оборони країн НАТО. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на її відкритті заявив, що зустріч проходить у "критичний час" у війні, пише The Guardian.

"Україна перейшла в контрнаступ, ми бачимо запеклі бої. Ще рано, але ми також бачимо, що українці досягають успіхів і що Україна здатна звільнити окуповану землю", – сказав він.

Генсек вважає, що допомога країн НАТО насправді має значення на полі бою. Сьогодні міністри розглянуть подальшу підтримку українців та планують посилити власні витрати на оборону.

Міністри оборони також зустрінуться з представниками оборонної промисловості та узгодять на зустрічі "нові цілі щодо можливостей", щоб забезпечити достатню кількість боєприпасів.

Столтенберг зазначив, що Україна потребує різних типів зброї, але фокус – на забезпеченні.

Участь у зустрічі візьме і міністр оборони Швеції, хоча країна ще не приєдналася до Альянсу, додає Bloomberg. Український міністр Олексій Резніков також прибув до Брюсселя – крім зустрічі НАТО, там сьогодні відбудеться і засідання Контактної групи з питань оборони України.

Нагадаємо, що блок НАТО все ще уникає конкретних заяви про більші гарантії щодо вступу України. Столтенберг учора заявив, що союзники можуть домовитися про створення Ради Україна – НАТО. За його словами, це б зміцнило партнерство між Альянсом та Україною. До того ж, це орган, який на відміну від комісії Україна-НАТО може ухвалювати рішення. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на це сказав, що Україна у майбутньому має стати повноправним членом НАТО, а не просто привілейованим партнером. Тому заснування Ради Україна-НАТО має супроводжуватися чітким кроком, який наблизить державу до членства. "Заснувати у Вільнюсі Раду Україна – НАТО без рішучого кроку до членства – все одно що надати танк без гармати", – вважає міністр.