Данія та Нідерланди профінансували купівлю 14 танків Leopard 2 для України

Україна отримає від західних партнерів більше бойових танків Leopard 2, повідомляє Handelsblatt.

Так, Данія та Нідерланди профінансували купівлю 14 танків, які поставить Rheinmetall. Компанія наразі не прокоментувала цю інформацію.

Видання зазначає, що ця підтримка, ймовірно, стане важливим знаком для України, оскільки, як повідомляється, перші бойові танки німецького виробництва були пошкоджені під час наступу.

Окрім моделей зі США, Франції та Великобританії, Київ здебільшого робить ставку на Leopard німецького виробництва.

Контракти на нове постачання вже уклали. Дві держави надали тризначну мільйонну суму. У цьому також брав участь федеральний уряд Німеччини, який має дати згоду на експорт військової техніки.

Нагадаємо, на тлі повідомлень про знищені чи пошкоджені танки Leopard 2 в Україні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина планує наростити постачання відремонтованих танків Leopard 1 для потреб України. У той же час Німеччина та Польща наближаються до угоди щодо створення сервісного центру для ремонту бойових танків Leopard та іншої техніки.

Тим часом Данія, Нідерланди, Великобританія та США передають Україні сотні ракет ППО. Постачання обладнання вже почалося і має завершитися протягом декількох тижнів.