США платять “Росатому” мільярди за збагачений уран, залежність американців від ядерної енергії зростатиме, − NYT

Це один із найбільш значних актуальних залишкових грошових потоків із Сполучених Штатів до Росії − попри на наполегливі зусилля союзників Вашингтона розірвати економічні зв’язки з Москвою.

Американські компанії платять близько 1 мільярда доларів щороку російському державному ядерному агентству за купівлю палива, з якого виробляється більше половини беземісійної енергії США.

Про це пише The New York Times.

Це один із найбільш значних актуальних залишкових грошових потоків із Сполучених Штатів до Росії − попри на наполегливі зусилля союзників США розірвати економічні зв’язки з Москвою.

Платежі за збагачений уран отримують дочірні компанії “Росатома”, який, зі свого боку, тісно пов’язаний з військовим апаратом Росії. Залежність Сполучених Штатів від ядерної енергії зростатиме, оскільки країна прагне зменшити залежність від викопного палива. Але жодна американська компанія не збагачує уран.

“Колись Сполучені Штати домінували на ринку, доки вихор історичних факторів, зокрема угода про купівлю збагаченого урану між Росією та Сполученими Штатами, спрямована на просування мирної ядерної програми РФ після розпаду Радянського Союзу, не дозволила Росії захопити половину світового ринку”, − йдеться у повідомленні. Сполучені Штати повністю припинили збагачення урану.

США та Європа практично припинили закуповувати російське викопне паливо як покарання за вторгнення в Україну. Але для створення нового ланцюжка поставок збагаченого урану знадобляться роки та значно більше державного фінансування, ніж виділяється нині. “Той факт, що великий завод у Пікетоні, штат Огайо, майже порожній уже більше року після початку війни Росії в Україні, є свідченням складності ситуації”, − пише видання.

Приблизно третина збагаченого урану, що використовується у Сполучених Штатах, зараз імпортується з Росії, найдешевшого виробника у світі. Левова частка решти імпортується з Європи. Остання менша частина виробляється британсько-голландсько-німецьким консорціумом, що працює в Сполучених Штатах. Майже 12 країн світу залежить від Росії більш ніж на половину через збагачений уран.

“Ми не можемо бути заручниками націй, які не мають наших цінностей, але це те, що сталося”, − сказав сенатор Джо Манчін, демократ від Західної Вірджинії, який очолює енергетичний комітет Сенату. Манчін є спонсором законопроєкту про відновлення американських збагачувальних потужностей, який сприятиме федеральним субсидіям для галузі, яку Сполучені Штати приватизували наприкінці 1990-х років.

Ця залежність також робить нинішні та майбутні атомні електростанції у Сполучених Штатах уразливими перед припиненням Росією продажів збагаченого урану, що, на думку аналітиків, є можливою стратегією для президента Володимира Путіна, який часто використовує енергію як геополітичний інструмент. Однак, оскільки війна триває вже другий рік і кінця їй не видно, уряд США так і не дав поштовх внутрішньому збагаченню. Мільярди доларів потенційного федерального фінансування застрягли у бюрократичних процесах.

"Незрозуміло чому через рік після того, як Росія вторглася в Україну, адміністрація Байдена, схоже, не має плану покінчити з цією залежністю. Ми могли б усунути майже всю залежність Америки від російського збагачення, запустивши центрифужний завод в Огайо”, − сказав Джеймс Крелленштейн, директор GHS Climate, консалтингової фірми, яка займається питаннями екологічно чистої енергії.

Цей завод також матиме ключове значення для виробництва іншої, концентрованішої форми збагаченого урану, що необхідно для розробки менших за розміром, безпечніших та ефективніших реакторів наступного покоління. Ця еволюція в ядерній енергетиці, що тривала десятиліттями, отримала мільярди доларів із федеральних фондів розвитку. Проте у США реактори наступного покоління залишаються на стадії проєктування.

Нагадаємо, у травні Верховна Рада звернулася до парламентів усіх іноземних держав, Європарламенту та Міжнародного агентства з атомної енергії щодо накладення санкцій на "Росатом" та запровадження заходів для зменшення співпраці з РФ у сфері ядерної енергетики.