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Росія втратила в Україні у п'ять разів більше гвинтокрилів, ніж за дві чеченські кампанії, - Генштаб

Тоді РФ позбулася загалом 60 бойових і транспортних гелікоптерів.

Росія втратила в Україні у п'ять разів більше гвинтокрилів, ніж за дві чеченські кампанії, - Генштаб
Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Росія вже втратила на війні Україні вп’ятеро більше гвинтокрилів, ніж за дві чеченські кампанії.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу в Military Media Center.

Тоді РФ втратила 60 бойових і транспортних гелікоптерів. Тим часом нещодавно знищений українськими захисниками Ка-52 став 300-им повітряним судном цього типу.

Нагадаємо, на початку цього тижні українські захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52, а також  БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”. Нині про знищенні російського "алігатора" повідомила 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Загалом російські окупанти позбулися вже 314 літаків і 301 гелікоптер.

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