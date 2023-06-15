Ми маємо називати війну російською, а не війною Путіна, − Петр Павел

“Я чую цей аргумент досить часто – що ми маємо розглядати це як війну Путіна, а не російську війну. Цей аргумент не витримує критики".

Напад РФ на Україну потрібно називати потрібно називати російською віною, а не війною Путіна.

Про це президент Чехії Петр Павел заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

“Я чую цей аргумент досить часто – що ми маємо розглядати це як війну Путіна, а не російську війну. Цей аргумент не витримує критики. Якщо подивитись на підтримку, якою користується Путін серед російського населення, коли ми бачимо, скільки людей підтримують війну, скільки людей закликає поширити війну на інші країни, ми маємо називати цю війну російською війною”, − сказав він.

Павел додав, що у сучасній Росії не всі люди задоволені режимом. “І хоча підтримка Володимира Путіна та війни сягає 75-80 відсотків, що ж з цими 20 чи більше відсотками, які залишаються? Не всі росіяни щасливі від втрат, падіння життєвого рівня, від браку ресурсів, зниження можливості подорожувати і від того, що наступні кілька поколінь росіян будуть вважатися варварами за те, що вони зробили”, − вважає президент.

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Він думає, що буде нагода знайти людей в Росії, які будуть здатними комунікувати і які будуть надією Росії на зміни. “Але на це потрібен час. Ми не повинні бути короткозорими, щоб ізолювати Росію цілком. Коли ми когось знайдемо, з ким можна говорити, з ким можна обговорювати російське майбутнє за інших умов, ми маємо скористатися цією нагодою”, − сказав Павел.

Нагадаємо, як повідомив радник керівника ОПУ Михайло Пододяк, згідно з російськими опитуваннями, війну, яку розпочав Володимир Путін, підтримують 79% росіян.