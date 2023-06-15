ЄС може забрати з санкційного списку 5 з 8 китайських компаній, − Bloomberg

Європейський союз має намір відмовитися від планів з обмеження експорту для п'яти китайських компаній, які, ймовірно, пов'язані з Росією, щоб вийти з глухого кута через свій останній пакет санкцій проти Москви.

Про це пише Bloomberg.

За словами джерела, ці фірми нібито постачали російським підприємствам заборонені технології. Щодо ще трьох компаній триває обговорення.

Про зміни у санкціях вперше повідомило видання South China Morning Post.

Крім того, пом’якшено запропонований механізм “таргетування” країн, які недостатньо роблять для запобігання ухиленням Росії від експортних обмежень. Основна мета цього – утримати країни від допомоги Росії після її вторгнення в Україну.

“Але якщо дипломатичний тиск виявиться неефективним, цей механізм дасть державам-членам право вводити цільові експортні обмеження на ключові товари як другий крок. Тут буде два списки: до першого увійдуть товари з обмеженим доступом, а в інший − країни, до яких перелічені товари не можуть бути відправлені”, − йдеться у повідомленні.

Списки були зменшені через тиск з боку кількох держав-членів, зокрема Франції та Німеччини. Чиновники ЄС сподіваються, що пакет санкцій може бути схвалений наступного тижня, а дипломати зустрінуться в понеділок уранці.

11-ий пакет санкцій ЄС, який блок обговорював тижнями, має б зменшити лазівки та боротися з обходом антиросійських санкцій. Інші заходи включають заборону транзиту багатьох товарів через Росію, а також подальші торгові обмеження, включно з ще більшою кількістю технологічних товарів, офіційним припиненням постачання нафти через північну частину нафтопроводу “Дружба” та обмеженням інтелектуальної власності.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що у ракетах, якими Росія 14 червня обстріляла цієї Одесу, є не менше 40 іноземних комплектуючих.