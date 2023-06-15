Під час окупації Балаклії він добровільно пішов працювати у так звану народну поліцію.

На Харківщині експравоохоронець отримав 12 років за ґратами за колабораціонізм.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурори довели, що під час окупації Балаклії колишній слідчий добровільно обійняв псевдопосаду “поліцейського охорони” у так званій народній міліції. Окупанти довірили колаборанту охороняти адміністративні будівлі, склади та місцевого “збирача податків”, коли той збирав “данину” на ринку. На початку жовтня 2022 року поплічника ворога викрили правоохоронці та затримали його.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним ексслідчого одного з відділень Ізюмського районного управління поліції ГУНП в області у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Йому призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з позбавленням права займати будь-які посади в правоохоронних органах на строк 12 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 15 років за ґратами проведе зрадник з Харківщини, який підняв прапор РФ над Вовчанськом. Також він вимагав гроші з місцевих фермерів за "використання землі".