Зростає загроза ударів ракетами типу Х-35 по семи областях, – Громов

Росіяни наразі не проводять підготовки до нової хвилі масштабної мобілізації. Ймовірно, це обумовлено обізнаністю росіян про серйозність втрат і неготовність навіть бідних верств населення брати участь у війні.

Однак ворог активізував вербування найманців по вʼязницях. Зокрема, іноземців, повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

"За наявною інформацією, в травні було завербовано близько 460 вʼязнів з Тюменської, Липецької, Смоленської областей, у тому числі громадян інших країн", – сказав він.

У разі відмови засудженим погрожують ще однією кримінальною справою – за статтею "дезорганізація діяльності закладу".

Найманців, за вказівкою ФСБ, більше не вербують до так званої ПВК "Вагнера".

Оперативна обстановка на фронті різких змін не зазнала: Росія намагається вийти на адмінкордон Донецької області та відбити наступ ЗСУ в Донецькому та Таврійському операційних районах.

У Донецькому районі росіяни зосередилися на наступальних діях на Купʼянському, Лиманському і Маріїнському напрямках. На Купʼянському окупанти активізували штурмові дії в районі Масюківки, куди нещодавно перекинули завербованих найманців. РФ продовжує зазнавати втрат.

На Лиманському напрямку росіяни активно застосовують авіацію. Захисники зводять нанівець спроби ворога покращити положення у районах Білогорівки, Спірного та Серебрянського лісництва.

Активність противника на Бахмутському напрямку значно знизилась. Окупанти ведуть оборонні бої. ЗСУ продовжують звільняти землю північніше та південніше Бахмута. Росіяни зазнають високих втрат загиблими та важко пораненими, зокрема й зі складу так званого Шторм Z – найманців-злочинців, завербованих Міноборони РФ.

Захисники не дають противнику оточити Авдіївку та захопити Марʼїнку.

На Вугледарському напрямку росіяни продовжують удосконалювати оборонні позиції.

На Запорізькому напрямку ЗСУ звільнили сім населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.

На Херсонську напрямку росіяни будують нові оборонні рубежі після знищення першої лінії оборони внаслідок підриву Каховської ГЕС.

У прикордонних районах Росії та Білорусі окупанти зберігають присутність. Кремль продовжує віддавати злочинні накази про ураження обʼєктів цивільної інфраструктури в Україні. Окупанти зосередились на логістичних цілях та нафтових і газових обʼєктах і промисловості.

В Брянську область переміщено дивізіон ракетно-берегового комплексу "Бал", зростає загроза ударів ракетами типу Х-35, що дозволяє вражати обʼєкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Харківської та Сумської областей.

Нагадаємо, "Бал" – це російський береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Х-35. Комплекс призначений для контролю територіальних вод і проливних зон, захисту військово-морських баз, інших берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя, захисту узбережжя на небезпечних напрямках ймовірного висадження десанту.