В ухваленій резолюції йдеться, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності згідно з міжнародним правом.

Європарламент визнав знищення дамби Каховської ГЕС військовим злочином Росії

Про це йдеться на сайті парламенту із посиланням на ухвалену резолюцію (425 голосів "за", 38 "проти" та 42 утрималися).

“Депутати Європарламенту найрішучіше засуджують руйнування Росією Каховської дамби 6 червня, що є військовим злочином і спричинило масштабні повені та спричинило екологічну катастрофу, а також екоцид в Україні”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі відповідальні за військові злочини, включно з руйнуванням дамби, будуть притягнуті до відповідальності згідно з міжнародним правом.

Нагадаємо, у цій же резолюції Європарламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу. Євродепутати висловились за те, щоб процес приєднання розпочався після закінчення війни та був завершений якомога швидше.