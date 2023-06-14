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Зеленський провів розмову із президентом Польщі Дудою

Президенти обговорили потреби українських захисників. 

Зеленський провів розмову із президентом Польщі Дудою
Ілюстративне фото
Фото: ОПУ

Надвечір 14 червня президенти України та Польщі провели розмову стосовно, зокрема, членства України в НАТО

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Обговорили ситуацію на полі бою та потреби українських захисників. Подякував Польщі за виконання досягнутих домовленостей у сфері оборонної допомоги”, - написав Зеленський. 

Також президенти узгодили подальші кроки в контексті підготовки до саміту НАТО. 

“Продовжуємо спільно працювати над тим, щоб членство України в Альянсі стало реальністю”, - підсумував голова держави.

Нагадаємо, прем’єр-міністри України і Польщі Денис Шмигаль та Матеуш Моравецький обговорили подальшу співпрацю у постачанні військової техніки і проведенні навчань для українських військових.

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