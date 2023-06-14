Деякі країни НАТО тиснуть на Байдена, аби прискорити членство України, – New York Times

Ще деякі вимагають конкретно окреслених термінів і цілей, яких має досягти Україна для вступу, але після війни.

Деякі члени НАТО тиснуть на США щодо пришвидшення членства України в Альянсі. Багато союзників, особливо країни, які межують із Росією, хочуть надати Києву "тверді політичні гарантії" щодо вступу вже на саміті в липні у Вільнюсі, пише New York Times.

Деякі, за словами співрозмовників газети у адміністрації Байдена, вимагають чіткого розкладу та конкретних цілей щодо повноцінного членства України, але лише після війни.

Прем’єр-міністр Латвії американського походження Кріш’яніс Карінс стверджував, що "єдиний шанс для миру в Європі — коли Україна буде в НАТО". Виступаючи в середу на стратегічній конференції в Ризі, він сказав, що будь-який інший результат неминуче означає, що "Росія повернеться".

Надія на поштовх у питанні вступу України полягає в тому, що як тільки вона стане повноправним членом альянсу, Росія не наважиться спробувати повалити уряд у Києві, тому що напад на одну країну НАТО вважається нападом на них усіх. За словами одного високопоставленого чиновника США, який бере активну участь у дискусіях, членство України стало "поглинальною дискусією" як у Європі, так і всередині адміністрації Байдена.

Тільки Німеччина повністю стала на бік американського президента, який посилався на небажання втягувати Альянс у війну в Україні. Хоча і деякі інші з 29 союзників по НАТО мають власні "тихі сумніви" щодо готовності України повноцінно приєднатися до альянсу – і щодо ризиків того, що країни НАТО можуть бути безпосередньо втягнуті в конфлікт з Росією в майбутньому.

Схоже, що адміністрація Байдена буде змушена стати конкретнішою щодо шляху України до членства, навіть якщо неможливо назвати жодну дату через продовження війни. Таку точку зору підтримує, зокрема, державний секретар Ентоні Блінкен.

Погляд Блінкена був підтверджений під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Осло два тижні тому, коли багато союзників – на чолі з Польщею та країнами Балтії – наполягали на тому, що статус України має бути проясненим під час зустрічі Байдена та інших світових лідерів.

Хоча не було єдиної думки щодо того, як зміцнити зобов’язання перед Україною, було очевидно, що деякі члени НАТО відчайдушно шукають способів показати: 16 місяців війни наблизили країну до блоку і до повноправного членства. Цей крок був би частково призначений як повідомлення президенту РФ, щоб він не сподівався на зменшення підтримки України, і частково як поступка президенту Володимиру Зеленському, який давно закликає взяти Україну до блоку.

За словами співрозмовників газети, поки що пропозицій стосовно зміни позиції Білого дому в цьому питанні немає, але вони можуть надійти у найближчі тижні.

У коротких коментарях до журналістів у Білому домі генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг не торкався безпосередньо членства України в НАТО. Він сказав, що на саміті НАТО будуть нові зобов’язання щодо збільшення витрат на оборону, і зазначив, що нове обладнання та підготовка для українських сил "вносять зміни на полі бою, поки ми говоримо", наголошуючи, що Україна досягає прогресу у довгоочікуваному наступі.

"Президент Путін не повинен виграти цю війну, тому що це не тільки стане трагедією для українців, але й зробить світ небезпечнішим", – сказав він.

Липневий саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі, і президент України запрошений на нього як гість. Київ неодноразово наголошував, що очікує від блоку конкретніших кроків, аніж декларація 2008 року про вступ через ПДЧ. Зеленський говорив, що Україна не готує альтернативу членству в НАТО і не розглядає гарантії безпеки як компроміс. Але на саміті хотіла би домовитись про такі гарантії. Від саміту в липні Київ очікує підтримки безпекового договору та двосторонніх угод з країнами-членами.

Проти надання більших обіцянок за уже існуючі в НАТО, за даними ЗМІ, виступають саме США та Німеччина. Генеральний секретар НАТО Столтенберг також заявляв, що до кінця війни Україна стати членом Альянсу не може.