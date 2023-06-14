В Індії та Пакистані евакуювали десятки тисяч осіб, у той час як частина регіонів країн готується до надзвичайно сильного циклону у четвер увечері.

Про це пише BBC.

“Біпарджой” − циклон над Аравійським морем − за прогнозами вийде у штаті Гуджарат на заході Індії. У країні через сильні дощі вже загинули семеро людей. У Пакистані шторм вдарить по узбережжю провінції Сінд і вдарть на частини міста Карачі.

Уряд Гуджарату заявив, що евакуював майже 38 000 людей у безпечне місце з прибережних районів. Метеослужба попередила людей про знеструмлення та повені. Рух потягів в регіоні був призупинений, роботу припинили два найбільші у країні порти Кандла та Мундра.

Фото: EPA/UPG

Берегова охорона Індії повідомила, що у вівторок евакуювала 50 працівників з нафтової платформи біля узбережжя Гуджарату.

Людей попросили уникати відвідування пляжів, а рибалок не заходити в море.

У Пакистані національне управління з ліквідації наслідків стихійних лих до ранку середи перемістило близько 65 000 людей з узбережжя Сінда в безпечніші місця. Національне агентство країни з боротьби зі стихійними лихами повідомляє, що циклон перебуває всього в 300 км від прибережного району Каті Бандар.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, два роки тому на заході Індії через надпотужний циклон евакуювали 200 000 людей. Загинуло щонайменше 16 осіб.