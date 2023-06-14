Тихановська закликає світ засудити розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі

Лукашенко раніше повідомив, що Білорусь вже отримала від Росії частину тактичної ядерної зброї.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликає світову спільноту “рішуче відреагувати” на розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Про це повідомляє CNN.

Тихановська вважає, що заява білоруського президента Олександра Лукашенка про початок розгортання “створює серйозну загрозу регіональній безпеці та ставить нас на небезпечний шлях ядерної ескалації”.

“Світ повинен показати Лукашенку і Путіну, що він не піддасться на ядерний шантаж”, – наголосила Тихановська.

Раніше Лукашенко повідомив у інтерв’ю кремлівській пропагандистці Ользі Скабєєвій, що Білорусь вже отримала від Росії частину тактичної ядерної зброї.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що з 7-8 липня розпочнеться розміщення російської ядерної зброї в Білорусі.