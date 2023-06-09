Путін заявив, що Росія почне розміщення ядерної зброї в Білорусі 7-8 липня

Президент РФ Володимир Путін заявив, що з 7-8 липня розпочнеться розміщення російської ядерної зброї в Білорусі.

Про це повідомляє російське інформагентство.

"7-8 липня закінчується підготовка відповідних споруд, і одразу розпочнемо заходи, пов'язані з розміщенням на вашій території відповідних озброєнь", – сказав Путін у Сочі 9 червня під час зустрічі з Олександром Лукашенко.

Також Путін додав, що "все за планом, все стабільно".

Раніше міністр оборони України заявив, що РФ блефує в погрозах застосувати ядерну зброю, але загроза на ЗАЕС є реальною. Дій росіян на ЗАЕС можуть спричинити значно гірші руйнування, ніж попередні катастрофи в Чорнобилі та у Японії.

До цього президент США заявив, що вкрай негативно ставиться до рішення РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі.

25 травня Москва та Мінськ підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Москва збереже контроль над зброєю та будь-якими рішеннями щодо її використання.

У березні Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив Олександр Лукашенко.

Експерт центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк ще у квітні пояснював у матеріалі для LB.ua "Ядерний статус Білорусі. Чи кропити жуків після війни?", чому розгортання тактичної ядерної зброї в РБ не означає її передачу. Білорусь, хоч і має 24 потенційно придатні під ТЯЗ літаки, але не має ні підготовлених пілотів, ні наземного персоналу. А Росія не має достатньої кількості фахівців, щоб навчити навіть свої екіпажі носіїв ТЯЗ, а тим більше – пілотів з Білорусі. Крім того, на білоруській території немає придатного для зберігання тактичної ядерної зброї сховища.