Зеленський розповів Макрону про потреби України після підриву Каховської ГЕС

Президенти також обговорили можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування підриву станції.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.

Президент поінформував лідера Франції про актуальну ситуацію в Херсонській області, яка постраждала внаслідок підриву російськими окупантами дамби на Каховській ГЕС. Окремо співрозмовники зупинилися на екологічних і гуманітарних наслідках цього російського теракту. Зеленський розповів про нагальні потреби України для ліквідації катастрофи.

Президенти також обговорили можливість задіяння міжнародних механізмів для проведення розслідування з метою встановлення всіх обставин підриву конструкцій Каховської ГЕС.

Зеленський також поінформував Макрона про свою розмову з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та про домовленість посилити контроль на Запорізькій АЕС.

Лідери України та Франції домовилися про продовження оборонної співпраці, зокрема щодо захисту українського неба. Було наголошено на важливості якнайшвидше почати підготовку українських пілотів бойових літаків.

Нагадаємо, що Франція готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки.