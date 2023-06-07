Евакуація на лівому березі повністю провалена окупантами, – Зеленський за підсумками селекторної наради

У зв’язку з цим Україна буде звертатися до міжнародних організацій.

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ситуації після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє пресслужба президента.

“Ситуація з Каховською ГЕС – тема номер один на сьогоднішньому ранковому селекторі. Доповідав новопризначений керівник штабу з подолання наслідків міністр Клименко. Він уже на місці. Евакуація людей. Термінове забезпечення питною водою та довготривалі рішення для населених пунктів, які живилися з водосховища. Оцінка збитків та екологічної шкоди”, – йдеться в повідомленні.

Глава держави зазначив, що евакуація на лівому березі повністю провалена окупантами. У зв’язку з цим Україна буде звертатися до міжнародних організацій.

Також під час селекторної наради учасники доповіли про ситуацію на фронті, зокрема, забезпечення технікою та боєприпасами. Крім того, президент заслухав дані розвідки.

Відповідальні особи підбили проміжні підсумки інспекції бомбосховищ. Результати, як зазначив президент, невтішні.

Нагадаємо, раніше президент України повідомив, що сотні тисяч людей залишилися без нормального доступу до питної води. Глава держави зазначив, що російські терористи вкотре довели, що вони є загрозою для всього живого.

Тим часом уряд планує виділити 1,5 млрд грн на відновлення водопостачання міст і сіл, що постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС. Урядовці планують взяти кошти на будівництво магістральних водопроводів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.