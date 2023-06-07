Міноборони Британії прогнозує додаткові повені найближчими днями через подальше руйнування дамби Каховської ГЕС

При цьому відомство не вказує, що спричинило чи могло спричинити “руйнацію” дамби.

Міноборони Великої Британії прогнозує додаткові повені найближчими днями через подальше руйнування дамби Каховської ГЕС.

Про це відомство повідомляє у Twitter із посиланням на дані розвідки.

“Контрольована Росією Каховська дамба частково зруйнувалася трохи раніше 03:00 за місцевим часом 6 червня 2023 року. До 12:00 усю східну частину дамби та більшу частину гідро-інфраструктури було знесено”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перед цим рівень води в Каховському водосховищі був рекордно високим, що призвело до сильного затоплення нижче за течією.

Повідомляється, що Запорізька атомна електростанція, розташована за 120 км від дамби, навряд чи зіткнеться з терміновими додатковими проблемами безпеки внаслідок падіння рівня води у водосховищі.

Міноборони Британії зауважує, що конструкція дамби, ймовірно, ще більше погіршиться протягом наступних кількох днів, що спричинить додаткові повені.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 June 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/13Juyo2ZcR — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 7, 2023

Нагадаємо, вночі 6 червня російська армія підірвала Каховську ГЕС, заміновану ними ще в минулому році. За оцінкою українських військових, вони зробили це, аби завадити українському контрнаступу. Але підрив не завадить ЗСУ, наголошував командувач Обʼєднаних Сил Наєв.

Вода затопила населені пункти не лише на вільній частині області, а на тимчасово окупованому лівобережжі. Українська влада проводить евакуацію з Херсона та інших населених пунктів.

Докладно про перші години після катастрофи читайте в матеріалі LB.ua.