Головне за ніч та ранок. Середа, 7 червня

Інтенсивність підтоплення внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС зменшується, але вода продовжує прибувати. Очікується, що впродовж наступних 20 годин її рівень збільшиться ще на метр.

Уночі почало затоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталась, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Загалом станом на ранок затоплено 1852 будинки на правому березі. Уночі по допомогу звернулися 13 осіб, зокрема пʼятеро жителів лівого берега. Станом на 6 ранку евакуювали 1457 людей.

Підривом Каховської ГЕС російські окупанти визнають, що ця територія їм не належить і вони не можуть її утримати, заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця під час засідання Радбезу ООН.

"Російський режим запустив бомбу масового знищення проти екології. Це акт тероризму проти критичної інфраструктури України. Спрямований на якомога більшу кількість жертв серед цивільних і найбільших руйнувань. Використовуючи тактику спаленої землі, російські окупанти визнають, що ця територія не належить їм і вони не можуть її утримати", – сказав Кислиця.

Він зазначив, що РФ заперечує свою провину в підриві Каховської ГЕС, як і причетність до злочинів у Маріуполі, Бучі та Ізюмі.

"Це ще один приклад геноциду Росії проти народу України. Це реакція Кремля на заклик до мирних переговорів. Росія зазначає своїми діями, що не зацікавлена в деескалації та мирі. Росію потрібно знешкодити, а не умиротворяти", – наголосив постпред України.

Кислиця уточнив, що внаслідок підриву було знищено 11 із 28 секцій дамби. "Станом на вечір було підвищення рівня води на 3,24 м біля Херсона. Через 3-5 днів ми побачимо набагато більше наслідків. Вони будуть набагато гіршими для тимчасово окупованих РФ територій Херсонської області на лівому березі Дніпра", – попередив він, зауваживши, що для Запорізької АЕС наразі нагальної загрози немає.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Ворог завдав 41 авіаційного удару та здійснив 57 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Крім того, російські терористи здійснили черговий воєнний злочин – з метою недопущення просування наших військ підірвали внутрішні конструкції Каховської ГЕС. Внаслідок теракту близько 80 населених пунктів перебувають у зоні підтоплення.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та чотирьох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили девʼять пунктів управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 18 інших важливих цілей ворога.

Цієї ночі масованих повітряних атак на українців росіяни не здійснювали.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 7 червня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні Сили України знищили ще 880 російських окупантів, 13 танків, 17 бронемашин і 37 артилерійських систем. Загалом Росія вже втратила в Україні 212 030 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

На Бахмутському напрямку українські захисники продовжують рух уперед на флангах, повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують рух уперед на флангах, противник втрачає позиції під Бахмутом", – написав він у Telegram.

За минулу добу російські війска більше 100 разів обстріляли Запорізьку область, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"За добу рашисти здійснили 105 обстрілів по 16 прифронтових населених пунктах: 4 авіаудари прийшлось по Ольгівському, Полтавці та Омельнику, атаки БПЛА по Щербаках, Степовому та Малих Щербаках, 12 ударів з РСЗВ Чарівному, Малинівці, Кам'янському, Степовому та 86 артилерійських обстрілів по Гуляйполю, Гуляйпільському, Залізничному, Новоандріївці, Червоному, Білогір'ю, Темирівці", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано руйнацію 18 будинків, квартир, господарчих споруд та інших цивільних об'єктів. Люди, на щастя, вціліли.

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