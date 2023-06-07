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За минулу добу ЗСУ знищили ще 880 російських окупантів, 13 танків і літак

Загалом Росія втратила в Україні 212 030 військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 880 російських окупантів, 13 танків і літак

За минулу добу збройні сили України знищили ще 880 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 212 030 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 212030 (+880) осіб ліквідовано
  • танків - 3873 (+13)
  • бойових броньованих машин - 7560 (+17) 
  • артилерійських систем – 3640 (+37)
  • РСЗВ - 594 (+4)
  • засоби ППО - 352 (+1)
  • літаків - 314 (+1) 
  • гелікоптерів - 299 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3219 (+7)
  • крилаті ракети - 1171 (+0)
  • кораблі / катери - 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6349 (+17)
  • спеціальна техніка - 492 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, 6 червня українські військові знищили за добу 800 окупантів, 12 танків і вертоліт.

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