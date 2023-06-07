За минулу добу ЗСУ знищили ще 880 російських окупантів, 13 танків і літак

За минулу добу збройні сили України знищили ще 880 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 212 030 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 212030 (+880) осіб ліквідовано

танків - 3873 (+13)

бойових броньованих машин - 7560 (+17)

артилерійських систем – 3640 (+37)

РСЗВ - 594 (+4)

засоби ППО - 352 (+1)

літаків - 314 (+1)

гелікоптерів - 299 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3219 (+7)

крилаті ракети - 1171 (+0)

кораблі / катери - 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 6349 (+17)

спеціальна техніка - 492 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, 6 червня українські військові знищили за добу 800 окупантів, 12 танків і вертоліт.