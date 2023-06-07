За минулу добу ЗСУ знищили ще 880 російських окупантів, 13 танків і літак

За минулу добу збройні сили України знищили ще 880 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 212 030 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 212030 (+880) осіб ліквідовано
- танків - 3873 (+13)
- бойових броньованих машин - 7560 (+17)
- артилерійських систем – 3640 (+37)
- РСЗВ - 594 (+4)
- засоби ППО - 352 (+1)
- літаків - 314 (+1)
- гелікоптерів - 299 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3219 (+7)
- крилаті ракети - 1171 (+0)
- кораблі / катери - 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6349 (+17)
- спеціальна техніка - 492 (+3).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, 6 червня українські військові знищили за добу 800 окупантів, 12 танків і вертоліт.