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Бійці Донецької бригади показали, як FPV-дроном-камікадзе знищили кулеметний розрахунок росіян

"Вороже кулеметне гніздо знищено разом з групою орків", - розповіли бійці.

Бійці Донецької бригади показали, як FPV-дроном-камікадзе знищили кулеметний розрахунок росіян
Фото: Facebook/Михайло Федоров

Українські захисники показали, як за допомогою FPV-дрона-камікадзе знищили кулеметний розрахунок росіян.

Відео оприлюднили на фейсбук-сторінці Донецької окремої бригади Сил територіальної оборони.

"Покровський батальйон нашої бригади успішно застосовує нашу новітню зброю - FPV-дрони-камікадзе. Вороже кулеметне гніздо знищено разом з групою орків", - розповіли бійці.

Військові додали, що "це тільки початок".

Нагадаємо, раніше СБУ показала, як спецпризначенці знищили FPV-дроном російський "Солнцепьок".

FPV-дрони (First Person View) - це саморобні дрони, якими оператор керує в окулярах. За словами керівника Центру підготовки операторів БпЛА “Крук” Віктора Тарана, ці безпілотники коштують недорого - 600–900 доларів. Вони мають дві головні функції: перша – так звані баражувальні снаряди, камікадзе, друга – скиди (швидко підлетіли, скинули – і відступили). 

Перевага FPV-дронів у тому, що вони є менш вразливими для окремих видів російської РЕБ. 

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