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Під час евакуації херсонців росіяни обстріляли мікрорайон Корабел, є потерпілі

Поранені двоє правоохоронців, котрі допомагали людям покинути небезпечну територію, яку затоплює через підрив дамби Каховської ГЕС.

Під час евакуації херсонців росіяни обстріляли мікрорайон Корабел, є потерпілі
Фото: скриншот відео

Під час евакуації жителів Херсона російські окупанти вдарили по мікрорайону Корабел (Острів) із артилерії.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Поранені двоє правоохоронців, котрі допомагали людям покинути небезпечну територію 

Херсонців вивозять із цього мікрорайону, бо він стрімко йде під воду через підрив дамби Каховської ГЕС.

"Затоплення наскільки колосальні, що місцями звідти вже неможливо виїхати автотранспортом. Тому людям допомагають евакуюватися", - додав Прокудін.

За його словами, 6 червня з цієї частини Херсона евакуювали близько 1300 херсонців. 

Нагадаємо, російські окупаційні війська уночі 6 червня здійснили підрив Каховської ГЕС. У Херсонській області почалася евакуація населення з небезпечних районів, для яких є ризик затоплення.

Кабмін створив штаб з ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. А Президент Володимир Зеленський після екстреного засідання РНБО повідомив, що доручив провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища. Також погодили комплекс міжнародних заходів для притягнення Росії до відповідальності.

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