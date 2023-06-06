​Через теракт росіян на Каховській ГЕС збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд. грн, - Мінагрополітики

Остаточні висновки можна буде зробити лише тоді, коли рівень води стабілізується.

Міністерство аграрної політики та продовольства України заявило, що за попередніми оцінками, внаслідок терористичного акту росіянами на Каховській ГЕС збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд. грн.

Про це йдеться на сайті відомства.

Лише збитки для рибної галузі можуть сягнути близько 4 млрд грн.

Підрив дамби передбачає на Херсонщині затоплення орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі, а також у декілька разів більше на лівому березі області, який зараз перебуває під окупацією.

Крім того, техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.

"У 2021 році ці системи забезпечували зрошення на 584 тис. га. з яких ми збирали близько 4 млн тонн зернових і олійних культур, на суму близько 1,5 млрд доларів. У 2023 році на правому березі Дніпра працюють лише 13 зрошувальних систем. Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях. Знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі. Без Каховського водосховища постраждають не лише аграрії та водокористувачі, а й джерела питного водопостачання населених пунктів", - розповіли в Мінагрополітики.

За даними відомства, негативні наслідки спустошення водних біоресурсів будуть прослідковуватись протягом декількох років поспіль. Це за умови заповнення ложа Каховського водосховища найближчим часом.

"Наголошуємо, що усі дані наведені лише за попередніми оцінками. Остаточні висновки можна буде зробити лише коли рівень води стабілізується", - підкреслили в Мінагрополітики.

Нагадаємо, російські окупаційні війська уночі 6 червня здійснили підрив Каховської ГЕС. У Херсонській області почалася евакуація населення з небезпечних районів, для яких є ризик затоплення.

Президент Зеленський згодом розповів, що за даними української розвідки, підрив Каховської ГЕС "був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки".

Наслідки підриву Каховської ГЕС, який вчинили росіяни, загрожують, зокрема, і сотням історичних та археологічних пам’яток.