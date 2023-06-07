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​На Нікопольщині запровадили режим економії води

Мешканців закликають робити запаси.

​На Нікопольщині запровадили режим економії води
Фото: krapka.club

У Нікопольському району Дніпропетровської області запровадили режим економії питної та технічної води.

Про це повідомив у Telegram Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Друзі, вмикаємо режим жорстокої економії води. Як питної, так і технічної. ОВА працює з АТБ щодо завезення додаткових об'ємів питної води в магазини мережі на території району", – написав він.

Євтушенко закликав місцевих мешканців робити запаси води.

Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що ціни на воду в області "не змінилися критично". 

"Відучора моніторимо ціни на воду. Висновок – вони не змінилася критично. Так, є поодинокі випадки, коли підприємці накручували вартість. Але з ними буде проведена робота", – зазначив він.

За словами Лисака, ажіотажу в магазинах немає. 

Нагадаємо, вночі 6 червня російська армія підірвала Каховську ГЕС, заміновану ними ще в минулому році. За оцінкою українських військових, вони зробили це, аби завадити українському контрнаступу. Але підрив не завадить ЗСУ, наголошував командувач Обʼєднаних Сил Наєв. 

Вода затопила населені пункти не лише на вільній частині області, а на тимчасово окупованому лівобережжі. Українська влада проводить евакуацію з Херсона та інших населених пунктів. 

Докладно про перші години після катастрофи читайте в матеріалі LB.ua.

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