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​У Херсоні затоплені 17 свердловин, 6 насосних станцій каналізації та 2 водозабори

Учора у місті залишалися близько 50 тис. мешканців.

​У Херсоні затоплені 17 свердловин, 6 насосних станцій каналізації та 2 водозабори
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок середи 7 червня у Херсоні затоплені 17 свердловин, 6 насосних станцій каналізації, зруйновані два водозабори, під загрозою затоплення ще одна насосна станція водопроводу.

Про це повідомив під час брифінгу директор міського комунального підприємства “Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсон” Олексій Савченко.

“Станом на вчорашній день (6 червня) в місті залишалось 50 тис. людей з 300 тис. На ранок 7 червня затоплені та знеструмлені низка об’єктів водопостачання, на Карантинному острові – усі. Зокрема, затоплені 17 свердловин та зруйновані два водозабори – основних, які подавали воду в місто”, – розповів Савченко.

 

За його словами, станом на 9 ранку 7 червня вода продовжувала прибувати. Існує загроза затоплення ще однієї насосної станції водопроводу.

Нагадаємо, російські окупаційні війська уночі 6 червня здійснили підрив Каховської ГЕС. У Херсонській області почалася евакуація населення з небезпечних районів, для яких є ризик затоплення.

Кабмін створив штаб з ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Президент Володимир Зеленський після екстреного засідання РНБО повідомив, що доручив провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища. Також погодили комплекс міжнародних заходів для притягнення Росії до відповідальності.

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