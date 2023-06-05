Очільники РДА закликають Кличка скласти повноваження голови КМДА, – "Цензор нет"

Мер Києва Віталій Кличко під час перевірки бомбосховища в одному зі столичних будинків у Печерському районі міста.

Очільники столичних районних державних адміністрацій закликають Віталія Кличка відмовитись від посади голови Київської міської військової адміністрації.

Відео із відповідним зверненням голови РДА записали в одному з дворів Шевченківського району, повідомляє "Цензор нет" із посиланням на джерела. Згідно з інформацією медіа, голови адміністрацій заявили, що в них "багато завдань і мало повноважень", а Кличко має відмовитися від посади голови КМДА і залишитися тільки мером.

Після загибелі трьох людей під закритим укриттям у Деснянському районі Кличко заявив, що відповідальність за трагедію несуть "керівник медзакладу і глава районну, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати".

Він також звернувся з проханням відсторонити голову Деснянської РДА і наголосив, що голів районних адміністрацій призначає президент України.

Як відомо, після початку повномасштабної війни в Києві, крім цивільної адміністрації КМДА, очолюваної Кличком, створили ще міську військову адміністрації (КМВА), очолювану Сергієм Попком. Згідно з офіційною інформацією, питанням цивільного захисту має займатися саме КМВА.

Однак КМДА теж займалася цими питаннями, і, наприклад, у жовтні 2022 обіцяла, що рятувальники зрізатимуть замки з укриттів, якщо балансоутримувачі триматимуть їх зачиненими під час тривоги. У квітні КМДА звітувала про "системний контроль" за станом укриттів разом із представниками громадськості. А в травні, всього за декілька днів до трагедії, в КМДА запевняли, що перевірки проблемних укриттів, на які останнім часом скаржилися мешканці Києва, ведуться постійно.

Голова КМВА Сергій Попко, коментуючи трагедію, говорив, що відповідальність за трагедію має нести влада на всіх рівнях "від керівника міста до голів району".

Тепер усі укриття Києва перевіряє комісія, до якої періодично долучається Кличко і призначений урядом відповідальний за цей процес міністр стратегічних промисловостей Олександр Камишін. За словами останнього, поки що ситуація з укриттями в Києві критична. Кличко ж ледь не в кожному дописі на тему сховищ підкреслює, що "відповідальні за облаштування і роботу укриттів їх балансоутримувачі і глави районів", яких призначає президент. Він також говорив, що "з 10 глав районів 9 у нас – представники від «Слуги Народу»".

Поки що суд помістив під варту лише одного з трьох затриманих після трагедії осіб – охоронця поліклініки, який не відкрив двері сховища. Він каже, що не встиг це зробити – між оголошенням тривоги і падінням уламків минуло декілька хвилин, оскільки ворог застосував балістичні ракети. Двоє інших фігурантів справи – керівник поліклініки та заступниця голови РДА – під домашнім арештом. Сам голова РДА не був затриманий.

Про те, що зробили в столиці з укриттями за майже рік після вторгнення, що пропонують і що для цього потрібно – читайте в матеріалі LB.ua.



