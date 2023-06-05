РФ блефує в погрозах застосувати ядерну зброю, але загроза на ЗАЕС є реальною, – міністр оборони України

Дій росіян на ЗАЕС можуть спричинити значно гірші руйнування, ніж попередні катастрофи в Чорнобилі та у Японії.

Міністр оборони України Олексій Резніков не вірить у погрози президента РФ застосувати ядерну зброю на полі бою. Водночас загроза через дії росіян на захопленій Запорізькій атомній електростанції є реальною, повідомив він у інтервʼю The Straight Times.

Ядерні погрози з боку росіян звучать від початку повномасштабного вторгнення, а в березні Путін заявив про план розмістити ядерну зброю в Білорусі.

"Я впевнений, що вони блефують", – зазначив Резніков.

Міністр сумнівається в стані ядерного озброєння Росії. Він нагадав, що останнє ядерне випробування росіяни провели понад 30 років тому.

Більше занепокоєння для світу, сказав Резніков, мають викликати проблеми безпеки на Запорізькій атомній електростанції – найбільшій у Європі – яка була захоплена Росією в березні 2022 року. Це може спричинити руйнування, набагато гірше, ніж попередні катастрофи у Фукусімі та Чорнобилі, попередив він.

"Це серйозна загроза для всіх нас, не тільки для України та Росії", – наголосив Олексій Резніков.

Нагадаємо, експерт центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк ще у квітні пояснював у матеріалі для LB.ua "Ядерний статус Білорусі. Чи кропити жуків після війни?", чому розгортання тактичної ядерної зброї в РБ не означає її передачу. Білорусь, хоч і має 24 потенційно придатні під ТЯЗ літаки, але не має ні підготовлених пілотів, ні наземного персоналу. А Росія не має достатньої кількості фахівців, щоб навчити навіть свої екіпажі носіїв ТЯЗ, а тим більше – пілотів з Білорусі. Крім того, на білоруській території немає придатного для зберігання тактичної ядерної зброї сховища.