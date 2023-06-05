ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
Чи буде власна ядерна зброя України достатньою гарантією безпеки?
Чи буде власна ядерна зброя України достатньою гарантією безпеки?
Російський вибір: втікай або помри
Російський вибір: втікай або помри
Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб
Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб
З'явилось нове фото командирів оборони Маріуполя, які за умовами обміну перебувають у Туреччині
З'явилось нове фото командирів оборони Маріуполя, які за умовами обміну перебувають у Туреччині
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
«Мирна ініціатива» Індонезії – це не лише план Росії, але й Китаю
«Мирна ініціатива» Індонезії – це не лише план Росії, але й Китаю
Російське керівництво втрачає довіру населення, - ГУР
Російське керівництво втрачає довіру населення, - ГУР
ГоловнаСуспільствоВійна

Підготовлені НАТО підрозділи ЗСУ стануть основними в контрнаступі України, − Washington Post

Одною з цілей навчання є навчити українських солдатів йти в наступ. 

Підготовлені НАТО підрозділи ЗСУ стануть основними в контрнаступі України, − Washington Post
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Контрнаступ ЗСУ стане найбільшим випробуванням стратегії надання Києва західної зброї та навчання українських бійців, яку очолює США. Суть стратегії полягає у тому, що українські Сили оборони мають боротися як могла б американська армія, але самостійно, йдеться у матеріалі the Washington Post.

“Коли, нарешті, розпочнеться довгоочікуваний контрнаступ України, боротьбу будуть вести бригади, озброєні не лише західною зброєю, а й західними ноу-хау, отриманими з багатомісячних тренувань, спрямованих на перетворення українських збройних сил на сучасні сили, які володіють передовою тактикою ведення війни НАТО”, − пише видання.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав це “наступним рівнем” безпекової допомоги, яку він та інші чиновники просили у своїх західних партнерів. Велика Британія з літа минулого року проводить базову підготовку для тисяч українських новобранців. Але нещодавно українські підрозділи відправили до Німеччини та інших країн, щоб навчити взаємосумісності між різними підрозділами.

“Нам потрібні курси підготовки на рівні роти, взводу, батальйону з технікою, з їхніми бойовими машинами піхоти, з командиром, який буде розуміти, як керувати своїми силами, підтримувати артилерію, підтримувати розвідувальні операції”, − сказав Резніков.

Критики нового підходу до тренування українців, у межах якого танки, артилерія, бойові машини та інша зброя “нашаровуються” для максимізації результату, зазначають, що Києву все ще бракує ключових елементів для повної реалізації таких атак, зокрема винищувачів. 

“Очікується, що Україна отримає F-16 американського виробництва після того, як Вашингтон погодився не заважати країнам-союзникам надавати їх, але на полі бою до початку контрнаступу вони не будуть”, − пише WP.

Одною з цілей навчання є навчити українських солдатів йти в наступ. Українські військові роками зосереджувалися переважно на оборонній тактиці − як захистити свою територію від нападу. Навіть солдати, які воювали з російськими прибічниками на сході України до повномасштабного вторгнення Москви, мали невеликий досвід спланованих нападів.

Нагадаємо, напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що оголошення про початок контрнаступу ЗСУ не буде.

"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде", – написала Маляр у соцмережах і опублікувала відео з українськими бійцями, які закликають до тиші.

Раніше керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що сили оборони мають необхідний мінімум зброї для початку деокупації захоплених територій. Секретар РНБО Олексій Данілов також наголосив, що Україна готова розпочати контрнаступ, однак дат не назвав.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies