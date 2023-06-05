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Міноборони Росії заявило про "великомасштабний наступ ЗСУ"

Україна ці заяви не коментує.

Міноборони Росії заявило про "великомасштабний наступ ЗСУ"
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Міністерство оборони Росії повідомило про "великомасштабний наступ" Збройних сил України.

Про це повідомляє Telegram-канал Міноборони РФ.

"Наступ почався з ранку 4 червня на п'ятьох ділянках фронту на Південно-Донецькому напрямку введенням у бій 23 та 31 механізованих бригад за підтримки інших військових частин та підрозділів. Всього було задіяно шість механізованих та два танкові батальйони", – йдеться в повідомленні.

Україна ці заяви не коментує.

Нагадаємо, напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що оголошення про початок контрнаступу ЗСУ не буде.

"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде", – написала Маляр у соцмережах і опублікувала відео з українськими бійцями, які закликають до тиші.

Раніше керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що сили оборони мають необхідний мінімум зброї для початку деокупації захоплених територій. Секретар РНБО Олексій Данілов також наголосив, що Україна готова розпочати контрнаступ, однак дат не назвав.

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