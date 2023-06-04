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Легіон “Свобода Росії’ передає Україні полонених із Бєлгородської області

Губернатор області Гладков за полоненими не приїхав.

Легіон “Свобода Росії” передасть Україні російських солдатів, захоплених у полон в Бєлгородській області Росії.

Про це йдеться у телеграм-каналі Легіону.

“Полонених ми передаємо в обмінний фонд української сторони”, − йдеться у повідомленні.

Бійці додали, що губернатор Бєлгородській області Гладков за полоненими не приїхав.

“Вся єдиноросська влада в особі губернатора Гладкова злякано відсиділася у затишних кабінетах, залишивши своїх людей у нашому полоні. Тепер ми остаточно зрозуміли, наскільки гнила і боягузлива влада сидить біля керма, спілкуватися з ними безглуздо. Як кажуть, негідники”, − додали у легіоні.

Також сьогодні “Російський добровольчий корпус” і “Свобода Росії” заявили про входження до передмістя Шебекіна Бєлгородської області.

Нагадаємо, РДК і "Свобода Росії" складаються із громадян РФ, що, як вони стверджують, воюють на боці України. Уперше гучного розголосу ці формування набули 2 березня, коли добровольці з РДК перетнули кордон і зайшли в Брянську область. 

22 травня вони заявили, що повертаються "звільняти" РФ, у прикордонних районах пролунали вибухи. 1 червня була оголошена друга фаза операцій на території РФ.

У ГУР повідомили, що Легіон "Свобода Росії" та бійці "Руського добровольчого корпусу" проводять на території Бєлгородської області операцію зі створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. Розвідка наголосила, що операцію проводять винятково громадяни Росії, і ця ситуація є внутрішнім протистоянням. 

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону сказав, що до повстанців прекрасно ставиться місцеве населення – жителі Бєлгородської області виявили велику лояльність до представників РДК і легіону "Свобода Росії". 

24 травня Легіон "Свобода Росії" та Руський добровольчий корпус оголосили про завершення операції на території РФ, але обіцяли повернутися. 

Докладно про операцію читайте в тексті експерта Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка "Похід у Росію. Далі буде". 

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