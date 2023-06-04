Авіація сил оборони за добу 10 разів вдарила по особовому складу РФ

Наші захисники знищили один ворожий розвідувальний БпЛА.

Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу російської армії.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Наші захисники знищили один ворожий розвідувальний БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

2 райони зосередження озброєння та військової техніки,

склад боєприпасів,

2 зенітно-ракетні комплекси,

2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, на Харківщині ЗСУ поранили і ліквідували майже 100 окупантів. Протягом тижня для посилення РФ туди прибуло майже 500 колишніх ув’язнених росіян.