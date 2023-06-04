Авіація сил оборони за добу 10 разів вдарила по особовому складу РФ

Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу російської армії.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Наші захисники знищили один ворожий розвідувальний БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:
- 2 райони зосередження озброєння та військової техніки,
- склад боєприпасів,
- 2 зенітно-ракетні комплекси,
- 2 станції радіоелектронної боротьби противника.
Нагадаємо, на Харківщині ЗСУ поранили і ліквідували майже 100 окупантів. Протягом тижня для посилення РФ туди прибуло майже 500 колишніх ув’язнених росіян.