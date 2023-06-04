Росіяни обстріляли Золочів на Харківщині, двоє поранених

4 травня о 14.30 з артилерії російські військові обстріляли Золочів Харківської області.

Про це повідомив голова громади Віктор Коваленко, інформує Суспільне Харків.

Внаслідок удару поранення отримали двоє людей.

"Попередньо, пошкоджений будинок дитячої та юнацької творчості. Вибиті 10 вікон та вхідні двері. Інші пошкодження з’ясовуються. Поранення отримали 40-річний чоловік та 38-річна жінка", — розповів Коваленко.

Нагадаємо, що російські окупанти вранці 4 червня обстріляли на Харківщині село Гур’їв з танків та село Івашки з вертольотів.

3 червня ворог з мінометів обстріляв с. Івашки Богодухівського району. Загинув чоловік 67 років. Також внаслідок чергового удару керованими авіабомбами по смт Ківшарівка Куп’янського району пошкоджено житловий будинок. 2 людей загинули.