У ніч на 4 червня війська РФ знову здійснили обстріли дронами-камікадзе.

Українські захисники збили три іранські дрони-камікадзе на півночі України.

Про це інформує Оперативне командування "Північ".

"У зоні відповідальності Сил оборони Сіверщини прикордонники та військовослужбовці ЗСУ в ніч на 4 червня знищили три БпЛА типу «Шахед». По ще одному було влучання, очікується підтвердження збиття", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що окупанти продовжують нічні атаки на Україну безпілотниками та крилатими ракетами по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. У ніч на 4 червня війська РФ знову здійснили обстріли.

Фото: ОК "Північ"

Нагадаємо, що українська протиповітряна оборона ліквідувала чотири крилаті ракети і три ударних "шахеди", випущених 4 червня із Брянської області.

Протиповітряна оборона в ніч проти неділі ліквідувала всі ворожі цілі, якими росіяни атакували Київ.