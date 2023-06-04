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Противник застиг в очікуванні контрнаступу ЗСУ, - Череватий

За його словами, у росіян у Бахмуті понад 20 тисяч лише летальних втрат.

Противник застиг в очікуванні контрнаступу ЗСУ, - Череватий
Сергій Череватий

Противник застиг в очікуванні подальших дій української сторони.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує 24 канал.

Череватий наголосив, що окупанти не були готові до того, що українські військові побудують у Бахмуті ешелоновану оборону, застосовуючи всі новітні засоби. У такий спосіб вони фактично опинилися в пастці.

"Додався ще суб'єктивний фактор амбіцій Євгєнія Пригожина, який сказав, що він монополіст і покаже, як по-справжньому треба воювати",– додав він.

За його словами, кадрові зміни серед російського військового керівництва не змогли вибити з їхніх голів радянську ідеологію. Тим паче, що кожна гучна заява супроводжувалася провалом із великою кількістю втрат серед особового складу.

"Понад 20 тисяч лише летальних втрат. В Афганістані було 15 тисяч втрат за 10 років", – пояснив Череватий.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, у місті Бахмут ситуація умовно стабільна, Сили оборони контролюють південно-західні околиці міста.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українські бійці не дають росіянам спокійно проводити ротацію підрозділів у Бахмуті - знищили майже сотню ворогів за добу. 

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