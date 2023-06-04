Окупанти вранці обстріляли Харківщину з танків та гелікоптерів

У селі Гур'їв Козачок зафіксоване пряме влучання у будівлю Будинку культури.

Російські окупанти вранці 4 червня обстріляли на Харківщині село Гур’їв з танків та Івашки з вертольотів.

Про це у Телеграм повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

4 червня вранці росіяни вкотре масовано обстріляли Вовчанськ. В місті пошкоджено адміністративну будівлю, частково зруйновано 2 будинки та господарчі споруди.

Крім того, росіяни з вертольотів обстріляли с. Івашки Богодухівського району – без масштабних руйнувань і жертв. Внаслідок ранкового танкового обстрілу с. Гур'їв Козачок Богодухівського району зафіксоване пряме влучання у будівлю Будинку культури, який зазнав значних пошкоджень.

Нагадаємо, що 3 червня ворог з мінометів обстріляв с. Івашки Богодухівського району. Загинув чоловік 67 років.