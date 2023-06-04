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У передмісті Дніпра пролунав вибух: пошкоджений будинок, 20 поранених, серед них – п'ятеро дітей (оновлено)

Інформація уточнюється. 

У передмісті Дніпра пролунав вибух: пошкоджений будинок, 20 поранених, серед них – п'ятеро дітей (оновлено)
Фото: Сергій Лисак

Близько 21:00 3 червня росіяни вдарили ракетами по передмістю Дніпра. У Дніпровському районі внаслідок влучання пошкоджений житловий будинок. Наразі відомо про двадцятьох поранених, серед них – п'ятеро дітей. Троє хлопців у важкому стані. Станом на 23:42 суботи з-під завалів врятували чотирьох людей. 

“Вибух пролунав у Підгородненській громаді Дніпровського району. Пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Під завалами люди”, – повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Міський голова Борис Філатов уточнив, що окупанти вдарили по передмістю Дніпра, місту Підгородне.

“Знову по цивільним людям. Нелюди. Скоти. Рідне Підгородне тримайся! Дніпро відправив всю необхідну техніку та спеціалістів для розбіру завалів”, – йдеться у повідомленні.

“Дніпро. Росіяни атакували місто. Влучили між двома двоповерховими житловими будинками. На жаль, під завалами перебувають люди. Усі служби працюють”, – зазначив голова ДОР Микола Лукашук.

Оновлено 23:42. З-під завалів пошкодженого вибухом будинку врятовано чотирьох людей – трьох чоловіків та жінку. Про це повідомили в ДСНС України.

Оновлено 23:41. П’ятеро дітей поранив ворог в Підгородненській громаді, поінформував Сергій Лисак.

“Стан трьох хлопців на зараз медики оцінюють як важкий. Вони в операційних. Дівчата 11 та 17-років в задовільному стані, лікуватимуться амбулаторно. Загальна кількість постраждалих зросла до 20. З них 17 – госпіталізовані”, – йдеться у повідомленні.

Голова ОВА додав, що під завалами понівеченого будинку рятувальники продовжують шукати людей. Ймовірно, там є дитина.

Оновлено 22:41. З-під завалів будинку в Підгородненській громаді дістали чоловіка. Там ще знаходяться люди. Пошуково-рятувальна операція триває.

“Загалом на зараз маємо 13 постраждалих. З-поміж них троє – діти. Це хлопці 6, 11 та 15 років. Майже всі поранені госпіталізовані. Стан – середньої тяжкості. Одна людина лікуватиметься амбулаторно. У постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої. Їм надається вся необхідна допомога”, – додав Лисак.

О 21:49 Сергій Лисак писав, що за попередньою інформацією є шість постраждалих, серед них – шестирічна дитина. Всі були госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Унаслідок вибуху спалахнуло дві пожежі, вогнеборці приборкували полум'я. Понівечений також рятувальний підрозділ. На місці працюють всі служби.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС
 

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, 2 червня російські військові обстріляли Дніпропетровщину. Ворог вдарив по Нікополю з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу немає.

У четвер 1 червня окупаційні війська РФ вдарили по Нікопольській та Марганецькій громадах з важкої артилерії і БпЛА. Внаслідок удару у Марганці отримав поранення 34-річний чоловік. Він перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості. 

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