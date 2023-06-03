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У Скадовську окупанти облаштували польовий шпиталь на території дитсадка, – Генштаб ЗСУ

Наразі там перебувають понад 50 поранених окупантів.

У Скадовську окупанти облаштували польовий шпиталь на території дитсадка, – Генштаб ЗСУ
Ілюстративне фото: окупанти

У Скадовську окупанти облаштували польовий шпиталь на території дитсадка. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

“Російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що нещодавно в населеному пункті Скадовськ Херсонської області, на території дитячого садочка, загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 50 окупантів з пораненнями різного ступеня важкості.

Нагадаємо, також Генштаб повідомив, що в Генічеську окупанти утримують громадян з проукраїнською позицією у підвалах будівлі колишньої податкової інспекції. Росіяни продовжують порушувати права людини на окупованих територіях.

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