У Скадовську окупанти облаштували польовий шпиталь на території дитсадка, – Генштаб ЗСУ

У Скадовську окупанти облаштували польовий шпиталь на території дитсадка.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нещодавно в населеному пункті Скадовськ Херсонської області, на території дитячого садочка, загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 50 окупантів з пораненнями різного ступеня важкості.

Нагадаємо, також Генштаб повідомив, що в Генічеську окупанти утримують громадян з проукраїнською позицією у підвалах будівлі колишньої податкової інспекції. Росіяни продовжують порушувати права людини на окупованих територіях.