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Україні потрібно 50 батарей Patriot, - Зеленський

Patriot - це єдина зброя, яка може збивати деякі види російських ракет.

Україні потрібно 50 батарей Patriot, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Для захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє The Wall Street Journal.

Зеленський наголосив, що американська ЗРК Patriot - це єдина зброя, яка наразі може збивати деякі види російських ракет.

"На сьогодні єдина зброя, яка спроможна зупиняти деякі види ракет РФ, які вона застосовує по нашому цивільному населенню, школах, інфраструктурі, енергетичній системі, - це Patriot", - сказав президент.

Він зазначив, що наявність в Україні Patriot вимикає можливість Росії залякувати десятки мільйонів мирних людей.

"Реальність наступна: 50 батарей Patriot - і в більшості люди не будуть гинути", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що голова уряду Нідерландів Марк Рютте вважає, що Україна потребує більше систем Patriot. 

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