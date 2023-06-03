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Можуть убити, але це така робота, - Єрмак про замахи під час війни з РФ

Він заперечив, що є домовленість, що Росія не битиме по Зеленському.

Можуть убити, але це така робота, - Єрмак про замахи під час війни з РФ
Фото: ОПУ

Після початку вторгнення Росії в Україну співробітники Офісу президента були готові до того, що окупанти підуть на штурм Банкової.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю Дмитру Комарову для проєкту "Рік".

"Ми знали, що у нас є зброя і де вона лежить. І ми уявляли, що в найкритичніший момент робитимемо. Як і всі, ми б до останнього боролися... а далі було б як було", — сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи не боялися вони записувати відео на майданчику перед будівлею ОПУ після початку вторгнення, знаючи, що вона може зазнати ракетного удару, Єрмак повідомив, що на той момент питання безпеки були другорядними. 

Чиновник додав, що це було необхідно для того, щоб спростувати інформацію російської пропаганди та проросійських політиків про те, що керівництво України втекло з країни.

"Так, можуть убити, але це така робота", — сказав Єрмак.

Комаров зауважив, що час від часу з'являється інформація про певну домовленість. Мовляв, вона гарантує, що Росія не битиме по Володимиру Зеленському.

На це питання Єрмак спочатку закотив очі, а потім важко видихнув.

"Слухай… Навіть не хочу коментувати", – додав він.

Нагадаємо, що у своїй майбутній книзі The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House автор Кріс Уіпл повідомляє, що від початку повномасштабного вторгнення Росії президент України Володимир Зеленський пережив понад 12 замахів на його життя. 

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