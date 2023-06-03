Головне за день. Субота, 3 червня

Увечері 3 червня росіяни атакували передмістя Дніпра. У Дніпровському районі пролунав вибух, внаслідок якого пошкоджений житловий будинок. Наразі відомо про тринадцятьох поранених, серед них – троє дітей. Під завалами ще перебувають люди.

“Вибух пролунав у Підгородненській громаді Дніпровського району. Пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Під завалами люди”, – повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Міський голова Борис Філатов уточнив, що окупанти вдарили по передмістю Дніпра, місту Підгородне.

“Дніпро. Росіяни атакували місто. Влучили між двома двоповерховими житловими будинками. На жаль, під завалами перебувають люди. Усі служби працюють”, – зазначив голова ДОР Микола Лукашук.

Станом на 22:41 з-під завалів будинку в Підгородненській громаді дістали чоловіка. Пошуково-рятувальна операція триває.

“Загалом на зараз маємо 13 постраждалих. З-поміж них троє – діти. Це хлопці 6, 11 та 15 років. Майже всі поранені госпіталізовані. Стан – середньої тяжкості. Одна людина лікуватиметься амбулаторно. У постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої. Їм надається вся необхідна допомога”, – додав Лисак.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. За добу окупанти здійснили 16 атак, проте всі вони були відбиті підрозділами сил оборони.

Ворог завдав 19 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс та 3 склади боєприпасів.

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українські бійці не дають росіянам спокійно проводити ротацію підрозділів у Бахмуті - знищили майже сотню ворогів за добу.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 3 червня – в нашій новині.

Президент України Володимир Зеленський висловив бажання відвідати Латинську Америку і дати зрозуміти президентам латиноамериканських країн, що “Путін не такий великий, його час прийшов”.

Про це він сказав під час інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ. "Мені дуже складно під час війни це зробити. Але я готовий. Я просив, повірте, майже кожну з держав я просив: зробімо мою зустріч із лідерами вашого континенту. Я готовий прилетіти. Я хочу з ними спілкуватися. Ваші люди, ваше суспільство довіряють своїм лідерам, і якщо я буду з вами говорити, буду у вас, ми детально побачимо, хто такий Путін, і що він не такий великий. Його час минув”, – сказав президент.

Він зазначив, що український та латиноамериканські народи мають дружити й розвиватися.

Нагадаємо, нещодавно президент Бразилії засудив вторгнення Росії в Україну. Також Сілва висловився на користь територіальної цілісності України.

За добу після запуску в "Києві Цифровому" сервісу зворотнього звʼязку щодо стану укриттів від киян отримано більше тисячі скарг. Із них: майже половина на те, що укриття зачинені, чверть - що перебувають у неналежному стані, ще чверть - що поблизу немає укриттів.

Мер столиці Віталій Кличко пообіцяв, що отримана інформація буде передана в Департамент муніципальної безпеки КМДА та райдержадміністраціям міста.

Нагадаємо, що у Києві суд відправив під цілодобовий домашній арешт керівника поліклініки у Деснянському районі столиці, біля якої вночі 1 червня загинули троє людей, які намагалися потрапити в зачинене укриття. Також під домашній арешт на 2 місяці відправили заступника директора поліклініки з технічної частини.

За ліквідацією 1 червня колаборантів у Мелітополі стоїть СБУ, повідомили LB.ua джерела в правоохоронних органах.

У результаті вибуху авто в Михайлівці загинув бізнесмен Сергій Дідовідюк.

Як зазначають джерела LB.ua, Дідовідюк не тільки керував захопленим кафе "Гетьман", а й був заступником керівника штабу "Ми разом із Росією", створеного правлячою партією РФ. Бізнесмен належав до вузького коло довірених осіб російських загарбників.

Дідовідюк вирішував кадрові питання, писав доноси на проукраїнськи налаштованих жителів та особисто вказував росіянам, кого з них треба катувати.

За інформацією джерел, вибухівку заклали в "Ниву". Там, крім бізнесмена, перебували його дружина та 33-річна дочка, яка теж є активною колаборанткою і заступницею так званого "керівника військово-цивільної адміністрації смт Михайлівка" В'ячеслава Бідняка.

В результаті вибуху Дідовідюк із дочкою загинули, дружина поранена.

"Всі деталі щодо "бавовни" ми зможемо розповісти після нашої перемоги. Але з огляду на деякі випадки, що трапляються на тимчасово окупованих територіях, колаборанти мають розуміти: для них краще опинитися в українській тюрмі, ніж на концерті Кобзона. Як неодноразово зазначав голова СБУ Василь Малюк, бавовна палала, палає і буде палати", - прокоментували для LB.ua у пресслужбі СБУ.

У Туреччині 3 червня пройшла церемонія інавгурації переобраного на пост президента Реджепа Ердогана.

Він склав присягу в парламенті країни, повідомляє Anadolu.

Тимчасовий голова парламенту Туреччини Девлет Бахчелі передав Ердогану документ, який свідчить про перемогу на виборах президента.

Потім Ердоган зачитав текст присяги – поклявся "з честю і гідністю стояти на варті державності та незалежності країни" та "захищати і звеличувати славу і честь Турецької Республіки". Термін повноважень Ердогана триватиме до 2028 року.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!