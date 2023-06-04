Росіяни керованими авіабомбами обстріляли Херсонщину, є поранена

Російські війська у неділю, 4 червня, обстріляли з авіації Херсонську область.
Про це у Телеграм інформує Херсонська ОВА.
"У Веселому керованими авіабомбами окупанти зруйнували приміщення сільськогосподарського підприємства", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок авіаудару дістала легкі поранення 64-річна жінка. Їй надають медичну допомогу. Обстріляли окупанти також Берислав – влучили в територію заводу.
Нагадаємо, що російські окупаційні війська за минулу добу випустили 287 снарядів по Херсонській області.
2 червня російські окупанти здійснили 65 обстрілів Херсонщини, випустивши 265 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації.