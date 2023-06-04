Росіяни керованими авіабомбами обстріляли Херсонщину, є поранена

У Веселому зруйнували приміщення сільськогосподарського підприємства.

LB.ua в Google News

Російські війська у неділю, 4 червня, обстріляли з авіації Херсонську область.

Про це у Телеграм інформує Херсонська ОВА.

"У Веселому керованими авіабомбами окупанти зруйнували приміщення сільськогосподарського підприємства", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок авіаудару дістала легкі поранення 64-річна жінка. Їй надають медичну допомогу. Обстріляли окупанти також Берислав – влучили в територію заводу.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська за минулу добу випустили 287 снарядів по Херсонській області.

2 червня російські окупанти здійснили 65 обстрілів Херсонщини, випустивши 265 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації.