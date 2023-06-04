Сьогодні російські військові вчергове обстріляли Харківщину, загинуло двоє жінок.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, окупанти обстріляли місто Вовчанськ. Внаслідок ворожих ударів загинули дві цивільні мешканки 62 та 74 років. Пошкоджено житлові будинки містян.

Близько опівдня військовослужбовці російської армії обстріляли село Піщане Куп’янського району. Отримала тілесні ушкодження 58-річна жінка.

Приблизно о 18:00 російські військові завдали ракетний удар по передмістю Чугуєва. За попередніми даними, це була ракета РП Д-9 МА (повітря-поверхня).

Ворожа ракета влучила у лісовий масив, поранених немає.

Нагадаємо, сьогодні також російські військові обстріляли з артилерії Золочів Харківської області. Поранення отримали 40-річний чоловік та 38-річна жінка.