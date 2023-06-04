Президент Володимир Зеленський провів сьогодні спеціальну нараду щодо санкцій.

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

“ГУР, Служба зовнішньої розвідки, уряд, Офіс. Дуже детально проаналізували, як Росія обходить санкції та хто їй допомагає. Різні країни, різні компанії, без яких Росія не змогла б виробляти засоби терору, зокрема ракети”, − зазначив він.

Зеленський додав, що державі-терористу вдається використовувати технології світу через мережу постачальників і обходити міжнародні санкційні режими.

“Ми бачимо кожен напрямок обходу наявних санкцій, кожну країну, чия територія або юрисдикція, чиї громадяни використовуються Росією для продовження терору. І ми маємо закрити всі такі напрямки – разом із партнерами, – щоб не було в російських ракетах, у російській зброї продукції вільного світу. Необхідні кроки будуть”, − підкреслив очільник держави.

Нагадаємо, в 11-ий пакет санкцій ЄС включили понад 90 компаній з усього світу, щодо яких є явні докази порушення обмежувальних заходів − вони постачають підсанкційний товар до Росії з Євросоюзу в обхід третіх країн.