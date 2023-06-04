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Уряд Угорщини змінив відеоролик − тепер без “російського” Криму

Оригінальне відео видалили.

Уряд Угорщини змінив відеоролик − тепер без “російського” Криму

Пропагандистське відео уряду Угорщини, в якому Крим показали як частину Росії, а не України, змінили. Оригінальне відео з “російським” Кримом видалили.

Про це пише Telex.

“Цього тижня уряд оприлюднив чергове “відео про мир”, яке фактично означає, що у російсько-українській війні повинен бути негайний мир. Однак на відео сталася пряма або випадкова помилка: Кримський півострів був зображений як частина Росії, а не України”, − йдеться у матеріалі.

Коректне відео з’явилось раніше на YouTube-каналі старшого аналітика проурядового угорського фонду Századvég Андре Палоца, а потім на каналі угорського уряду. Жодних пояснень, вибачень чи іншої реакції з боку уряду не було.

Оригінал відео викликав обурення Києва, МЗС здійснило офіційний демарш і подало офіційний протест через міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сіярто. У заяві було зазначено, що допомога агресивній політиці Росії “не сприяє швидшому миру в Європі, за який публічно виступає уряд Угорщини”. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан займає відкрито проросійську позицію. Так, нещодавно Орбан зробив чергову проросійську заяву. Він вважає, що Україні не вдасться перемогти РФ у війні. На думку Орбана, війну може зупинити тільки домовленість росіян із США. Він додав, що сподівається на переобрання американським президентом Дональда Трампа.

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