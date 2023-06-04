Монумент складається зі скульптур хлопчика та дівчинки, які злітають над гранітною брилою, що уособлює вибух.

Сьогодні у Харкові відкрили пам'ятник дітям, які загинули через збройну агресію Росії. Про це йдеться на сайті президента.

Його автор – скульптор Михайло Ятченко. Монумент складається зі скульптур хлопчика та дівчинки, які злітають над гранітною брилою, що уособлює вибух. Фігури дітей в образі ангелів з обгорілими крилами заввишки близько 160-170 сантиметрів кожна. Брила виконана з двох суцільних блоків натурального каменю лабрадориту з українського родовища. Загальна висота всієї композиції – близько 5 метрів.

Монумент встановлено поряд із будівлею Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості.

“Важко відкривати пам’ятники загиблим, особливо якщо ці загиблі – діти. Тому що діти мають жити. Я згадую зараз фото, яке облетіло всі ЗМІ: тато, який тримає за руку загиблого на зупинці сина. Це було в Харкові після чергового російського обстрілу. Таке неможливо забути. І неможливо з цим змиритися. Батьки тримають своїх дітей за руку, коли вони роблять перші кроки, коли вперше ведуть до садочка, до школи. Найстрашніше, що можна собі уявити, − тримати руку загиблої дитини. Так просто не має бути. Діти мають жити!”, – сказала на відкритті монумента дружина Президента Олена Зеленська.

Станом на 30 травня на Харківщині від дій загарбників загинули 76 дітей, загалом в Україні – 485.