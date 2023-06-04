У ставку розташованому неподалік села Таромське Новокодацького району міста Дніпро втопився чоловік.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

До Служби порятунку від свідка події надійшло повідомлення, що чоловік пішов купатись та не повернувся на берег. За викликом на місце події направили водолазів-рятувальників обласного центру, фахівці ДСНС обстежили водойму.

Тіло потонулого чоловіка, 1983 року народження, виявили у 6-ти метрах від берега, на глибині 6 метрів.

Фото: ДСНС

Надзвичайники вилучили загиблого з води та передали його співробітникам поліції.

Нагадаємо, у січні на річці Рось у Київській області під кригу провалилось 4 дітей, одна дитина загинула.