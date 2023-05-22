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Операція зі створення "смуги безпеки": у ГУР розповіли, що відбувається в Бєлгородській області

Операцію проводять виключно громадяни РФ.

Операція зі створення "смуги безпеки": у ГУР розповіли, що відбувається в Бєлгородській області
Фото: Легион Свобода России

Легіон "Свобода Росії" та бійці "Руського добровольчого корпусу" проводять на території Бєлгородської області Росії операцію зі створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.

Про це розповів у коментарі "Суспільному" речник ГУР Андрій Юсов.

Він зазначив, що операцію проводять виключно громадяни РФ.

За його словами, близько 14:00 легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили, що "звільнили" Козінку Бєлгородської області та зайшли в населений пункт Грайворон.

Губернатор Бєлгородської області РФ Гладков підтвердив, що на територію Грайворонського округу "зайшла ДРГ ЗСУ". За його словами, підрозділи РФ та ФСБ "вживають заходів".

Нагадаємо, раніше російські добровольчі формування заявили, що повертаються "звільняти" РФ. Перед цим у прикордонних районах пролунали вибухи.

Місцева влада спочатку заперечувала, що в області відбувається щось екстраординарне, але визнала, що була атака безпілотників. Губернатор Белгородської області РФ Гладков стверджує, що БпЛА скинув вибухівку. А грянської області Богомаз заявив про обстріл одного населеного пункту.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначав, що історії про українські ДРГ в РФ – це класична провокація. У ГУР тоді ж сказали, що події в Брянській області є внутрішнім протистоянням громадян РФ.

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