Хаос у Росії тільки посилюватиметься, і в столичному регіоні теж, – представник ГУР Юсов

Українська розвідка зазначила, що залізниця на окупованій території, як і населення цієї території, працює на Україну.

Залізниця на тимчасово окупованих територіях – це українська залізниця. І вона, як і населення захоплених населених пунктів, допомагає захисникам нищити сили окупантів.

Так представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував вибухи на залізничних шляхах у ефірі телемарафону. Українська залізниця працюватиме на Україну.

"І якщо рашисти пробують перекидати залізницею, українськими коліями свій особовий склад, техніку, БК, абсолютно логічно, що ці речі потрібно припинити. Цим і займається місцеве населення і українські сили безпеки і оборони. Українська залізниця працюватиме на Україну", – зазначив він.

Щодо подій на території Росії Юсов сказав, що там триває деградація і хаос.

"І ось ця деградація, хаос, вони будуть посилюватись. І не лише на території Бєлгородської області, а й по всій російській федерації і в столичному регіоні зокрема", – додав представник ГУР.

Низка вибухів на залізниці відбулася нещодавно на окупованій українській території, зокрема в Криму, та на території РФ. Наприклад, 1 травня у Брянській області Росії через підрив зійшов із рейок вантажний потяг. 18 травня на залізничному перегоні поблизу Сімферополя зійшли з рейок щонайменше п'ять вагонів із зерном.